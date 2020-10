I negoziatori svizzeri e italiani sono all’opera per affinare il nuovo accordo sull’imposizione dei frontalieri, destinato a sostituire quello del 1974. Le delegazioni dei due Paesi devono ancora definire una serie di aspetti prima di sottoporre il dossier ai rispettivi ministri delle Finanze. Le discussioni da parte elvetica sono condotte dalla segretaria di Stato per le questioni finanziarie internazionali Daniela Stoffel, che sta coinvolgendo anche i tre Cantoni interessati, Ticino, Grigioni e Vallese. Stando a quanto anticipato la settimana scorsa a Bellinzona da Ignazio Cassis, l’obiettivo è di giungere ad un accordo entro la fine dell’anno. La versione parafata alla fine del 2015, finora mai sottoscritta dall’Italia, non sarà snaturata. Berna e Roma dovranno comunque concordare la data...