Abbasso la scaramanzia. In 13 anni si è passati dal punto più basso (il prospettato, e per fortuna scongiurato, smantellamento delle Officine FFS di Bellinzona) a quello più alto nei rapporti fra il Consiglio di Stato e le Ferrovie. E il meglio deve ancora venire. I sorrisi odierni, al termine dell’incontro avvenuto nella Turrita fra il Governo e una delegazione della direzione dell’azienda guidata dal CEO Vincent Ducrot e dalla direttrice regionale Roberta Cattaneo, valevano quanto le reciproche parole di apprezzamento e di soddisfazione per la proficua collaborazione. Le parti viaggiano sullo stesso binario. In modo spedito, oltretutto. Tant’è che lo sguardo è rivolto al futuro, al 2035, orizzonte della «Prospettiva generale» valida per il Sud delle Alpi sottoscritta dalle parti. Il documento originario risaliva al 2016, quando quei progetti strategici di cui diremo nelle prossime righe erano soltanto abbozzati. Oggi sono, o saranno presto, realtà.

«Compiuti passi decisivi»

«In Ticino, in tempi recenti, come Ferrovie abbiamo compiuto passi importanti. Non ci fermeremo: crediamo fortemente nelle potenzialità del Cantone». Vincent Ducrot è alla testa dell’ex regia federale da 20 mesi, ma sulla sua scrivania il plico con i dossier targati Ticino è alto quasi come il sedile di un treno. Dal suo predecessore Andreas Meyer ha ereditato cantieri già conclusi (vedi, ad esempio, l’ammodernamento delle stazioni principali ma non solo), la galleria di base del San Gottardo ed il progetto di quella del Monte Ceneri poi da lui inaugurata il 4 settembre 2020 e messa in esercizio 90 giorni dopo in concomitanza con il tradizionale cambio di orario.

Il «metrò Ticino», come ha chiamato l’opera, «funziona bene con una situazione simile a quella del 2019. Ciò significa che la pandemia non ha avuto un impatto significativo sull’offerta ferroviaria regionale. L’utenza risponde presente. Certo, vi sono anche delle criticità legate in primis alla puntualità (in primis per quanto concerne il collegamento Locarno-Lugano-Milano; n.d.r.), ma stiamo lavorando per risolvere il problema. Operando assieme vogliamo ulteriormente far progredire il servizio».

Buona collaborazione

Manuele Bertoli non può non essere un presidente del Governo felice. La firma sul nuovo documento consentirà di «modificare in modo sensibile la presenza delle FFS in Ticino. Si completerà quel disegno iniziato anni fa e che oggi sta dando i primi positivi risultati. Siamo grati alle Ferrovie e, in senso lato, alla Confederazione, perché credono nel nostro Cantone così da contribuire alla sua attrattiva e competitività». Le sfide future sono, in sostanza, quelle attuali: assicurare, in direzione nord e sud, collegamenti diretti dal Ticino ai grandi centri urbani; sviluppare il polo logistico; e promuovere lo sviluppo interno nei pressi delle stazioni.

Da quel punto più basso, toccato nel 2008, che dicevamo all’inizio, sono nate delle opportunità che hanno permesso di individuare delle soluzioni migliori. «Si è dovuto ricostruire, il clima si è rasserenato, e le stesse FFS hanno accresciuto la loro consapevolezza. Oggi la collaborazione è buona e, ne siamo sicuri, lo sarà pure in prospettiva», ha puntualizzato fiducioso il consigliere di Stato. Partendo, perché no, dalla conferma dell’offerta ferroviaria a medio-lungo termine.

Officine, i piani nell’aprile 2022

Il progetto per antonomasia delle Ferrovie in Ticino è quello delle nuove Officine previste dal 2026 a Castione. Uno stabilimento da 580 milioni di franchi che darà lavoro a 360 collaboratori e ad 80 apprendisti. «È un dossier estremamente importante. Senza il sostegno, forte, del Ticino, non sarebbe stato possibile concretizzarlo», ha rilevato il CEO Vincent Ducrot. Il quale ha illustrato al Consiglio di Stato le varie tappe. Il progetto sarà trasmesso nelle prossime settimane all’Ufficio federale dei trasporti e, indicativamente, i piani verranno pubblicati in aprile; parallelamente saranno organizzati degli incontri informativi rivolti alla popolazione di Arbedo-Castione. Il cantiere vero e proprio partirà nel 2023 con i lavori preparatori. Il trasloco dall’attuale sito produttivo a quello moderno inizierà nel 2026. «Stiamo già formando le maestranze, in quanto nel futuro impianto la digitalizzazione avrà un ruolo preponderante», ha infatti specificato il numero uno dell’ex regia federale.

