Allarme rosso: il Ticino non «cresce» più. Da quattro anni la popolazione è pressoché stabile, con attualmente poco meno di 351.000 abitanti. Il trend negativo si è confermato anche nel 2020, facendo del nostro Cantone uno dei pochi in cui si è marciato sul posto, con un ulteriore (leggero) calo demografico. Il saldo migratorio e quello naturale sono in costante picchiata, complice pure la pandemia che ha purtroppo portato ad un considerevole aumento dei decessi. Quali misure adottare per invertire la rotta? Difficile trovare la ricetta giusta o, meglio, applicabile tout court nelle diverse regioni della Confederazione. Alcuni utilissimi spunti sono però giunti dall’incontro promosso stasera da Coscienza Svizzera a Bellinzona e moderato dalla collega Sara Bellini, al quale ha preso parte una settantina di persone. Gli esempi più virtuosi sono quelli di Neuchâtel e dei Grigioni. Pure loro confrontati con il problema, hanno individuato delle possibili vie d’uscita dal tunnel. Nelle prossime righe ve le illustreremo brevemente.

Laboratori interessanti

Dopo il saluto iniziale di Verio Pini, presidente del gruppo di riflessione apartitico, la parola è passata ad Ivano D’Andrea, CEO del Gruppo Multi e membro di comitato di Coscienza Svizzera. L’economista ha osservato che «finora la politica, in Ticino, è stata purtroppo assente. Si tratta di un tema cruciale, non ci si può pertanto esimere dallo studiare il fenomeno». L’attenzione si è poi spostata sui due interessanti «laboratori» – passateci l’espressione – al centro della serata. Partendo da Neuchâtel che conta circa 176.000 abitanti; nell’ultimo quadriennio si sono «persi» quasi 2.700 residenti. Nel 2019 il Consiglio di Stato si è mosso per contrastare la tendenza che vede la popolazione diminuire e per accrescere perciò l’attrattiva residenziale, creando la figura di Délégué à la domiciliation, con l’obiettivo appunto di incentivare le persone a prendere casa nel cantone della Svizzera occidentale. La funzione è ricoperta da due anni da Roland Nötzel, il quale ha ripercorso, per sommi capi, quanto messo in atto finora.

Il 56.enne padre di tre figli - con arricchenti esperienze professionali a L’Oréal, Novartis e a Kraft Jacobs Suchard - ha snocciolato la strategia perseguita: «L’ospitalità e l’accoglienza sono fondamentali. La vera ricchezza di una regione, infatti, è la sua popolazione. Da noi la politica ha reagito, creando una task force. Parallelamente sono state attuate delle riforme fiscali e migliorata ulteriormente la mobilità, affinché si potesse rendere più attrattivo il Cantone agli occhi degli svizzeri ma anche dei francesi». Grazie al sostegno dei preposti uffici cantonali è andata formandosi una rete comprendente pure gli attori privati. «Sono imprescindibili, perché l’azione dev’essere totalmente trasversale. Tutti giocano un ruolo importante e, soprattutto, servono visioni a lungo termine», ha puntualizzato l’«acchiappadomiciliati» neocastellano. Tre le misure individuate nel tentativo di evitare il fuggi fuggi della popolazione. Uno: favorire l’occupazione attraverso un «New Deal» in accordo con le imprese. Due: migliorare l’immagine e le condizioni quadro, «a volte bisogna osare». Tre: facilitare l’accesso all’alloggio e alla proprietà. Ciò non vuol dire «rubare» abitanti agli altri Cantoni con una politica di marketing aggressiva, ma «vendere» meglio il proprio territorio in collaborazione con i partner che vi operano.

Vivono tutti in montagna

Neppure i Grigioni (che superano per un pelo i 200.000 abitanti) se la passano meglio, seppur nel 2020 vi sia stata una crescita. In questo caso si mira allo sviluppo armonioso dell’intero territorio. È il cantone più grande della Confederazione, non dimentichiamolo, con una superficie di 7.105 chilometri quadrati, contraddistinto in modo preponderante da montagne ed altopiani; il 41% della popolazione vive ad un’altitudine superiore ai 1.000 metri, in confronto al 3,1% della media svizzera. Impresa ardua, dunque, quella in cui si è lanciato il Governo retico. Il granconsigliere bregagliotto Maurizio Michael presiede la Commissione strategica e di politica statale, consesso istituito nel 2005 che sottopone a Coira gli ambiti di intervento e i provvedimenti da attuare per arrestare il trend del calo demografico.

A che punto siamo? «I buoni propositi non mancano, ma la realtà spesso è un’altra. Il Cantone dei Grigioni con una mano dà e con l’altra, in determinati settori, toglie. Così facendo non è certamente facile trovare una soluzione. Finora, inoltre, non c’era nulla di coordinato, ogni dipartimento faceva le sue proposte. Finalmente è stata imboccata la strada giusta», ha rilevato il deputato di Castasegna, in carica dal 2010.

Il convegno e le sfide

La sfida demografica del Ticino sarà al centro anche del convegno che Coscienza Svizzera organizza venerdì 22 e sabato 23 ottobre al campus SUPSI di Viganello. Numerosi i relatori che interverranno durante la due giorni che comprende anche sei gruppi di lavoro tematici: anziani, mortalità e invecchiamento; giovani: fuga di cervelli?; famiglia, natalità e rapporti intergenerazionali; mercato del lavoro e frontalieri; immigrazione; territorio e urbanizzazione. I lavori si concluderanno con delle relazioni e con una tavola rotonda. Maggiori informazioni le trovate sul sito Internet www.coscienzasvizzera.ch.

