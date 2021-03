Com’è noto, da tempo Cantone e Comuni stanno lavorando a stretto contatto per migliorare le condizioni di percorribilità in materia di mobilità lenta sul nostro territorio. Ed è anche noto che la crisi pandemica ha fatto rimontare in sella la popolazione provocando un’impennata di richieste di biciclette elettriche e tradizionali. Due fattori, questi, che riescono a convivere in Europa e nel resto della Svizzera, ma in Ticino incontrano da tempo qualche resistenza. I problemi principali che frenano la realizzazione delle piste ciclabili sono diversi e molteplici: dislivello, buche e fessure nelle strade, ancora troppe poche corsie riservate alle due ruote che rendono difficile la convivenza tra pedoni, ciclisti e automobili, poca sicurezza per chi pedala e infine occupare degli spazi che di...