Procede spedita la campagna di vaccinazione in Ticino tanto che stamattina è stata somministrata a Locarno – uno dei cinque centri cantonali di vaccinazione – la duecentomillesima dose di vaccino. Ad oggi sono più di 70 mila le persone completamente vaccinate (20,3%) e più di 129 mila (36,7%) quelle con almeno una dose. In totale sono 200.438 le dosi somministrate in Ticino.

Il Dipartimento della sanità e della socialità ricorda che attualmente la vaccinazione è possibile per le persone con 45 anni o più e per le persone che, indipendentemente dall’età, sono a stretto contatto con una persona vulnerabile non vaccinata oppure una persona immunodepressa (anche se vaccinata) così come le donne in gravidanza affette da malattie croniche ad alto rischio o con un aumentato rischio di esposizione alla malattia. Queste persone devono essere in possesso di uno specifico certificato firmato e timbrato dal proprio medico.