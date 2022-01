Tenuto conto dell’attuale evoluzione epidemiologica nel Canton Ticino – contraddistinta da una sostanziale stabilizzazione nei contagi e nelle ospedalizzazioni – e della rinuncia da parte del Consiglio federale di inasprire i provvedimenti per i grandi eventi in Svizzera, il Consiglio di Stato ha deciso di avvicinare da subito le disposizioni cantonali a quelle federali. Gli spettatori dei grandi eventi sportivi e culturali al chiuso (con più di mille spettatori) dovranno comunque continuare a esibire un certificato «2G» e indossare obbligatoriamente la mascherina. La consumazione sarà possibile solo stando seduti nelle strutture della ristorazione. In particolare, per quanto riguarda l’hockey, i tifosi delle curve potranno tornare a popolare gli spalti.

Il Consiglio di Stato continua a monitorare l’evoluzione epidemiologica in Ticino e in Svizzera. Ieri si è riunito per fare il punto della situazione in Ticino prendendo atto che il numero di casi giornalieri si è stabilizzato, seppur a un livello molto elevato. Una stabilità che tocca anche il numero delle persone ospedalizzate. Nell’ultima settimana a livello di contagi il Ticino è rientrato nella media nazionale.

Tenuto conto di questa evoluzione e della rinuncia da parte del Consiglio federale a inasprire i provvedimenti a livello federale per quanto riguarda i grandi eventi, il Governo ha deciso di avvicinare le disposizioni cantonali a quelle federali. Questo significa che gli spettatori di grandi eventi sportivi e culturali al chiuso dovranno essere in possesso di un certificato di vaccinazione o guarigione (cosiddetto «2G»), indossare obbligatoriamente la mascherina. La consumazione di cibi e bevande potrà avvenire solo nelle strutture della ristorazione, dove restano in vigore le disposizioni federali. Per contro vengono abolite le restrizioni che riguardano la capacità delle strutture, che potranno tornare a essere occupate al massimo della propria capacità.

La soddisfazione dell’HCL

« L’Hockey Club Lugano - si legge nel comunicato odierno del club bianconero - ha preso atto con soddisfazione della decisione odierna del Consiglio di Stato del Canton Ticino di revocare con effetto immediato le restrizioni cantonali riguardanti i grandi eventi. Di conseguenza, da subito e quindi già per le partite in programma alla Cornèr Arena sabato 22 gennaio 2022 contro il Berna e giovedì 27 gennaio 2022 contro l’Ambrì cade ogni limitazione sulla capienza della pista e i settori degli spalti (Curva Nord e Curva sud ospiti) sono nuovamente aperti al pubblico. Tutti gli spazi adibiti alla ristorazione saranno regolarmente aperti. (...) Per accedere alla Cornèr Arena sarà necessario il certificato 2G e in tutta la pista sarà obbligatorio indossare la mascherina».

