«Tutti insieme per un Ticino più forte!», è questo lo slogan utilizzato da Federcommercio, Unione Contadini Ticinesi, con la collaborazione di alcune associazioni economiche del territorio, e la coordinazione del Centro di Competenze Agroalimentari Ticino, per la campagna di rilancio del territorio presentata questa mattina nella sala del Consiglio comunale di Lugano.

L’idea alla base della campagna, che diventa obiettivo: l’unione faccia la forza! Unire vari settori economici per ridare slancio proprio all’intera economia locale. Come? Lorenza Sommaruga, presidente di Federcommercio, è chiara: «Dovremo essere ancora più imprenditori, dovremo lavorare di più. Perché il rilancio è basato proprio sugli imprenditori e sull’impegno». Sibilla Quadri, direttrice Centro di Competenze Agroalimentari Ticino: «Durante queste settimane di pandemia abbiamo imparato a conoscere la realtà locale, facendo acquisti online o direttamente presso il produttore. Ecco, il nostro appello è di continuare così. È importante che il settore primario continui a essere sostenuto». Sem Genini, direttore Unione Contadini Ticinesi e presidente Centro di Competenze Agroalimentari Ticino, vede e chiede un «Ticino compatto», facendo a sua volta un appello «alla sensibilità e alla responsabilità dei consumatori». Sommaruga aggiunge: «È una campagna che andava fatta». Nell’attesa della riapertura delle frontiere e di nuove possibili incognite, le associazioni economiche fanno insomma quadrato. Con la possibilità di nuove sinergie e, chissà, di nuove opportunità anche per i clienti.