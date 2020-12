Non è stato un «white Christmas», ma prima della fine del 2020 la neve è tornata a farci visita: ha iniziato a cadere ieri in tarda serata e questa mattina il Ticino si è svegliato imbiancato. Come previsto, le precipitazioni sono arrivate. Sulle pianure del Sottoceneri, stando alle ultime previsioni, dovrebbe cadere fino a 15 centimetri, mentre oltre i 600 metri ne sono attesi almeno 20. Le precipitazioni dovrebbero toccare meno il Locarnese e l’Alto Ticino, dove non si supereranno i 10 centimetri. Le nevicate saranno abbastanza intense: questa mattina intorno alle 5, specie nel Luganese e nel Mendrisiotto, i mezzi spazzaneve erano già all’opera sulle strade, abbondantemente ricoperte di coltre nevosa. MeteoSvizzera ha diramato un’allerta di livello 3 (pericolo marcato) valida per il Sottoceneri, mentre per il Sopraceneri l’allerta è di livello 2. Le nevicate dovrebbero attenuarsi da metà mattinata e cessare entro mezzogiorno.