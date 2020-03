Il coordinamento frontalieri dei sindacati Cgil Cisl e Uil chiede ai governi di Ticino, Grigioni e Vallese una «riflessione per un approccio solidaristico tra le aree confinanti di fronte alle grandi difficoltà che il sistema sanitario delle regioni subalpine si troverà inevitabilmente ad affrontare di fronte al rischio pandemia». Lo si legge in una nota in cui le organizzazioni denunciano «atteggiamenti differenti» lungo i confini del Paese.