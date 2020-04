Una settimana in più per adottare misure più rigide rispetto agli altri Cantoni nella lotta alla diffusione del coronavirus. È quello che chiede, in sintesi, il Consiglio di Stato a Berna, con una lettera urgente indirizzata ieri al Consiglio federale. La richiesta di una finestra di crisi prolungata ha come obiettivo quello di avere ancora in vigore una «lex Ticino» da lunedì 27 aprile fino alla mezzanotte di domenica 3 maggio. E già mercoledì mattina la richiesta urgente sarà al vaglio dei sette consiglieri federali, chiamati a dare una risposta, forse già in giornata. Il Governo, nel sostenere questa richiesta, non è solo, ma ha il sostegno dell’Associazione industrie ticinesi (AITI) con il direttore Stefano Modenini, della Camera di commercio (CC-TI) con il direttore Luca Albertoni, della Società degli impresari costruttori (SSIC) con Nicola Bagnovini e dell’Organizzazione cristiano sociale (OCST) con il co-presidente Renato Ricciardi. C’è poi l’altro principale sindacato, UNIA, che a supporto della misura allega una sua lettera all’incarto trasmesso a Berna.