Domani, sabato 29 agosto, Giro Suisse, il tour della Svizzera in handbike, farà tappa in Ticino. Si tratta di una manifestazione voluta dall’Associazione svizzera dei paraplegici per festeggiare i 40 anni dalla propria fondazione, un evento sportivo dedicato ad atleti in carrozzella con l’intento di raggiungere tutte le regioni della Svizzera e tutti i propri membri. GiroSuisse coinvolgerà centinaia di atleti con disabilità attraverso un percorso in 13 tappe, per un totale di 700 km e 6'.00 metri di dislivello. Domani una quindicina di handbiker percorreranno il tragitto che (causa maltempo è stato modificato) dal Centro Sportivo di Tenero porta alla sede di Inclusione Andicap Ticino a Giubiasco. Tra gli handbiker anche il ciclista Oliver Zaugg a dimostrare quanto lo sport, anche in forma non competitiva, possa rivelarsi un importante strumento di inclusione sociale.