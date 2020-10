Il trasporto pubblico fa segnare un nuovo anno positivo: i chilometri percorsi dagli utenti sui treni regionali in territorio ticinese sono stati 281,9 milioni, in aumento del 5,2% rispetto all’anno precedente. L’utenza della rete bus ha invece percorso il 2,9% di km in più rispetto al 2018, per un totale di 120 milioni di chilometri. Gli aumenti più importanti sono registrati nei fine settimana e nei giorni festivi e in particolare nel Luganese e Locarnese.