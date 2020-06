In seguito a vari problemi di condotta del personale emersi nel maggio 2018, Antonini era stato provvisoriamente rimosso, nell’agosto del 2018, e trasferito ad altra funzione presso il comando del Corpo delle guardie di confine (Cgcf) a Berna. Come si legge nella sentenza del TAF, «con lettera anonima dell’aprile/maggio 2018, indirizzata al Comandante e al Direttore dell’AFD, diversi agenti delle guardie di confine hanno denunciato vari problemi (quali mobbing, stress, licenziamenti, politica del personale problematica, assenza d’informazioni) in seno al CGCF IV». In tale contesto, il Dipartimento federale delle finanze aveva avviato un’inchiesta penale e un’inchiesta amministrativa, sospendendo però quest’ultima in attesa dell’esito della prima. Nel novembre del 2018, l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) ha notificato all’interessato la sospensione definitiva dalla funzione di Comandante della regione guardie di confine IV, in ragione della rottura del rapporto di fiducia. Antonini aveva allora impugnato la decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF).