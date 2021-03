Il treno dell’innovazione viaggia velocissimo e non si ferma mai, men che meno in tempi di pandemia. Il nostro cantone però si è conquistato un altro posto di rilievo. Oggi, in una conferenza stampa con Fondazione Agire e il Dipartimento delle finanze e dell’economia a Manno, sono stati tolti i veli allo sviluppo operativo del progetto Switzerland Innovation Park Ticino, che partirà nelle prossime settimane. «Possiamo dire che il Ticino si è assicurato un vagone di prima classe su un treno che tra Zurigo e Milano mette in rete competenze industriali ed accademiche di altissimo livello. Questo grazie ad un progetto ambizioso che rispecchia pienamente la strategia di sviluppo economico del cantone e di un Ticino saldamente connesso», ha commentato soddisfatto il consigliere di Stato Christian Vitta.

L’Innovation Park ha l’obiettivo di creare una piattaforma che faciliti la collaborazione di aziende ad alto contenuto tecnologico, istituti di ricerca e startup, così da sviluppare idee innovative e favorire il trasferimento della tecnologia. «Con questo progetto - ha aggiunto Vitta - il Ticino ha la possibilità di imporsi ancora di più sulla scena nazionale e internazionale. Il potenziale non manca, già uno studio della Commissione Europea aveva valutato il nostro cantone come secondo miglior ecosistema dell’innovazione dopo Zurigo». Naturalmente questo dovrà favorire l’economia ticinese, sia in termini di maggiori possibilità di crescita per le aziende sia in termini di posti di lavoro.

Un lungo iter

Il progetto per diventare una sede associata all’Innovation Park di Zurigo era nato nel 2019 su mandato del Consiglio di Stato a Fondazione Agire ed è stato sviluppato in stretta collaborazione con USI e SUPSI. La candidatura è stata accettata lo scorso novembre dall’organizzazione mantello Switzerland Innovation, mentre l’attivazione ufficiale del Parco Ticino è avvenuta il 22 marzo con la sigla del contratto di associazione con Zurigo, che prevede pure il coinvolgimento dell’Innovation Park Central (Rotkreuz). «Due sono gli elementi che hanno reso il progetto vincente - ha spiegato il presidente di Fondazione Agire Luca Bolzani -: in primis una struttura con centri di competenza tematici, che raggruppano aziende e realtà accademiche. In questi centri verrà messo in atto un sistema di ‘innovazione aperta’ con temi d’interesse comune in un’ottica di filiera. Inoltre è stata determinante la centralità del Ticino sull’arco Nord-Sud». Infatti, oltre a rafforzare la collaborazione con Zurigo dopo l’adesione alla Greater Zurich Area, con il Parco si crea un grosso potenziale sinergico anche su Milano. Tanto, che il nuovo distretto dell’innovazione MIND situato nell’ex Arexpo a Milano ha da poco firmato una lettera d’intenti per collaborazioni future con la Fondazione Agire.

Fermata Bellinzona

Fondazione Agire fungerà da controllore e garante per quanto riguarda i contenuti e la sostenibilità economica dei centri tematici, come sottolineato dal direttore Lorenzo Ambrosini. «Tutti i centri saranno messi in rete: si vogliono attirare investimenti pubblici e di aziende (ad oggi sono già state raccolte 34 lettere d’intenti e coinvolti 14 centri accademici). La promozione del Parco avverrà sia a livello nazionale che internazionale, lavorando con la Greater Zurich Area e Swiss Global Enterprise». Per ora il Parco Ticino si troverà presso il Tecnopolo di Manno e le sue attività saranno gestite dal nuovo direttore esecutivo Augusto Mitidieri. Tuttavia entro i prossimi cinque anni il piano è quello di insediare il Parco all’interno del Nuovo Quartiere Officine di Bellinzona. Vicinissimo, grazie ad AlpTransit, sia ai campus universitari di Lugano sia a Zurigo. A Bellinzona è prevista un’area di 25.000 metri quadri per il Parco, dove si insedieranno gli uffici e i laboratori delle aziende.

Droni pronti a decollare

A livello di tematiche le prime iniziative sono nate nei settori dei droni, delle scienze della vita e delle tecnologie dell’informazione e comunicazione (ICT). Mentre gli ultimi due sono i fase di sviluppo, lo Swiss Drone Base Camp è già pronto a partire con le prime attività presso il Riviera Airport di Lodrino. «L’interesse nella comunità nazionale e internazionale per nuovi concetti e servizi legati all’utilizzo dei droni è grande - ha spiegato il presidente dell’associazione Enzo Gianini -. Ora che lo Switzerland Innovation Park Ticino è una realtà, anche il centro di competenza SDBC può iniziare con l’attivazione dei primi servizi. Concretamente partiremo nei prossimi mesi con le prime formazioni, l’installazione di alcune aziende in loco, l’implementazione di infrastrutture, la comunicazione e forse un primo evento in autunno. Tutto questo implicherà anche le prime assunzioni e diverse ricadute economiche nella regione».

©CdT.ch - Riproduzione riservata