In primo luogo, l’Alta Corte ha ritenuto che l’obbligo di segnalazione così come ripreso dalle norme precedentemente in vigore sia formulato in termini troppo generici ed indipendentemente dalla gravità dei reati e del pericolo per l’integrità del paziente. In questa forma potrebbe quindi indurre i pazienti bisognosi di cure a non rivolgersi al medico oppure a sottacergli informazioni importanti per stabilire una terapia adeguata. Il Tribunale federale ha quindi limitato l’obbligo di informare l’autorità penale all’annuncio di casi di decessi per cause non naturali, ad esclusione dei casi di lesione o malattia.