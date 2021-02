La pensione. Dopo una vita intera al servizio dei clienti e dei giornalisti. La lunga, lunghissima parabola lavorativa di Gaby Malacrida è giunta al termine. «Ma mi piacerebbe rimanere in questo mondo» ribatte subito la diretta interessata, key account manager e poi portavoce per la Svizzera italiana di Hotelplan Suisse.

Signora Malacrida, con quale sentimento saluta Hotelplan e, in generale, il mondo del turismo? Avrebbe preferito lasciare in un periodo meno complicato?

«Quando pensavo a questa intervista, la prima cosa che mi è venuta in mente è il titolo: il turismo ha sette vite, come i gatti. È vero, il nostro settore non aveva ancora vissuto una pandemia. Eppure, in questi ultimi anni il turismo ha sempre trovato la forza per rialzarsi. Sempre. E di situazioni negative ne abbiamo attraversate...