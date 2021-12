«L’aumento dei contagi, per ora, non ha influito sulle prenotazioni alberghiere». Lorenzo Pianezzi, presidente di Hotelleriesuisse Ticino, guarda con fiducia al momento presente. Le nuove disposizioni decise dal Consiglio federale non sembrano aver rallentato l’attività turistica cantonale. Almeno nel settore alberghiero: «Forse la gente si sta abituando. Forse, abbiamo imparato a convivere con una situazione di incertezza generale che ciclicamente si ripresenta», prosegue Pianezzi.

Chi paga

Diversa, per contro, la situazione sul fronte della ristorazione, dove l’evoluzione pandemica ha già spostato alcuni equilibri interni.

«Da un paio di settimane abbiamo assistito a una flessione delle prenotazioni. Non poche aziende hanno deciso di rinunciare alle cene di fine anno, con grande danno per...