Palloncini colorati, cioccolatini e spillette. Per la prima giornata di vaccinazione a Giubiasco dei bambini tra i 5 e gli 11 anni, il mercato coperto si è vestito a festa. Tanti disegni colorati alle pareti e persino qualche addetto ai lavori travestito da unicorno o da Minnie, nel tentativo di strappare un sorriso agli oltre 200 bambini arrivati per ricevere il preparato di Pfizer. Con le loro manine strette in quelle dei genitori, uno dopo l’altro sono entrati nelle cabine per la puntura, ricevendo poi un attestato di coraggio. Nolan, 7 anni, era con la sorellina Neala, di 5. «Sono entrato prima io perché sono più grande, così le ho fatto vedere che non succede niente. Infatti la puntura non mi ha fatto male», ci ha raccontato al termine della vaccinazione. «Siamo abbastanza stufi di questo...