La Svizzera ha il suo vaccino. Sabato, Swissmedic ha dato il via libera al medicamento di Pfizer/BioNTech. Una data storica nella lotta alla pandemia di SARS-CoV-2, anche perché si tratta della prima omologazione al mondo fatta entro i margini di una procedura ordinaria. Ricordiamo infatti che le autorizzazioni di Gran Bretagna e Stati Uniti sono state fatte «in emergenza», e dunque senza disporre di dati completi ed esaustivi.

Una pietra miliare

Un grande successo per l’istituto svizzero per gli agenti terapeutici, che ha lavorato fino a sabato mattina per analizzare e valutare gli ultimi dati forniti dall’azienda statunitense. «L’autorizzazione è una pietra miliare nella lotta al coronavirus» dice Giovan Maria Zanini, farmacista cantonale. «Per Swissmedic, essere riuscito a omologare il vaccino...