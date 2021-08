«Il primo sabato di test nelle farmacie è andata molto bene». Tanto che le autorità sanitarie in queste ore stanno valutando come adattare la strategia cantonale di vaccinazione includendo maggiormente questo canale. «Giovedì comunicheremo tutti i dettagli», commenta al Corriere del Ticino Ryan Pedevilla, capo della Sezione del militare e della protezione della popolazione.

Intanto, a parlare sono i numeri del primo sabato che ha visto cinque farmacie di cinque distretti offrire la possibilità di vaccinarsi nella propria regione: «Abbiamo registrato il tutto esaurito, nel senso che tutte le dosi a disposizione delle farmacie sono state inoculate». Un risultato, per certi versi inaspettato, che indicherebbe come una parte della popolazione apprezzi questo servizio pensato per «incentivare la...