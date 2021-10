Il vaccino per i bambini tra i 5 e gli 11 anni potrebbe arrivare presto sul mercato. Stando a quanto riferito al «Blick» dalla presidente della task force scientifica della Confederazione Tanja Stadler, infatti, i dati dovrebbero essere presentati a breve alle autorità sanitarie per ottenere l’approvazione. Pfizer e BioNTech, lo ricordiamo, hanno condotto gli studi clinici su 2.268 bambini tra i 5 e gli 11 anni. E il preparato è stato ben tollerato, producendo una risposta immunitaria «robusta», comparabile con quella osservata nei ragazzi. Giovedì scorso è arrivata la conferma della richiesta di autorizzazione per l’uso in emergenza del vaccino sviluppato da Pfizer e BioNTech alla FDA (l’autorità statunitense sui farmaci) e entro qualche settimana il processo di valutazione sarà concluso....