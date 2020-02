La deputata socialista Anna Biscossa, insieme ad altri 9 granconsiglieri, ha inoltrato un’iniziativa parlamentare per chiedere che la Legge edilizia cantonale e la Legge d’applicazione della Legge federale contro l’inquinamento delle acque promuova la diffusione dei tetti inverditi e delle pareti verticali sugli edifici, specialmente nei centri urbani. In particolare l’iniziativa, rimarcando che «da parecchi anni la creazione di inverdimenti sui tetti piani delle città è diventata quasi la norma in molte grandi città svizzere», chiede che la creazione di superfici inverdite sui tetti nelle nuove edificazioni o in quelli già esistenti sia promossa con la concessione di sussidi e incentivi sia all’edificazione, sia con l’introduzione di bonus riconosciuti nel calcolo delle tasse dovute per lo smaltimento delle acque». Inoltre tramite l’atto parlamentare i deputati chiedono che la legge vincoli «la creazione di nuovi edifici con tetti piani, costruiti negli agglomerati urbani, alla creazione di un inverdimento dei tetti stessi, riconoscendo agli stessi sussidi sia all’edificazione, con contributi alla costruzione, sia con l’introduzione di bonus riconosciuti nel calcolo delle tasse dovute per lo smaltimento delle acque».