Che anno è stato quello appena trascorso per la Diocesi? Com’è la situazione del clero? Ci sarà spazio per i preti sposati in Svizzera? In che modo si è ripartiti dopo la chiusura del Giornale del popolo? E a che punto è l’affiliazione della Facoltà di teologia all’USI? Intervista natalizia a tutto campo al vescovo di Lugano mons. Valerio Lazzeri.

Monsignor Lazzeri, qual è stato l’evento dell’anno che l’ha maggiormente colpita?

«Quest’anno si è parlato tantissimo di clima. È stato uno degli elementi più marcanti di questo periodo. Mi colpisce molto che ci sia questa consapevolezza a livello mondiale di temi che hanno un potenziale anche a livello spirituale e religioso. Infatti, quando l’uomo comincia a riflettere sul mondo, sull’ambiente, su ciò che lo circonda e sulla sua responsabilità credo che ci sia spazio per porre le grandi domande che spesso tendiamo a lasciare tra parentesi».

Che significato ha la creazione? Esiste una creazione o ciò che ci fa vivere è semplicemente un dato neutro?

Per esempio?

«Che significato ha la creazione? Esiste una creazione o ciò che ci fa vivere è semplicemente un dato neutro? Questa nuova sensibilità per i temi della natura, dei cambiamenti climatici e di tutto quello che riguarda il nostro rapporto con l’ambiente in cui viviamo ha un significato profondo che non abbiamo ancora finito di scoprire».

Quali sono i regali di Natale che la Diocesi vorrebbe ricevere?

«Diocesi in quanto tale è un termine un po’ generico. Le persone che la costituiscono possono aspettarsi regali. In questo senso credo che tutti noi ci aspettiamo una parola capace di aprire un orizzonte, di suscitare la nostra immaginazione. Il regalo più grande forse è la consapevolezza di tutto quello che abbiamo e che diamo per scontato. Spesso a livello diocesano ci si ripiega nel pensiero di quanto ci lamentiamo delle situazioni difficili... Io penso che il regalo di cui abbiamo bisogno è il senso di realtà che ci fa aderire a tutti gli elementi positivi che ci sono. Dovremmo essere più pronti ad alzare lo sguardo a verso l’orizzonte che ci rinnova il nostro coraggio nell’affrontare il futuro. Ci sono tante potenzialità che non vediamo e rischiamo di mortificare il nostro slancio».

Un regalo legato allo sguardo?

«Sì. Una capacità di guardare oltre l’apparenza immediata e di guardare le potenzialità che abbiamo dentro, che abbiamo nella nostra storia e nella nostra memoria. La nostra Diocesi ha una storia ricca di figure e di momenti che vanno valorizzati per leggere meglio chi siamo e per poter immaginare meglio i percorsi che ci stanno davanti».

Quali regali vorrebbe fare?

«Vorrei fare soprattutto il regalo della pazienza. La pazienza dell’agricoltore che aspetta le prime e le seconde piogge, come dice la lettera di Giacomo. Spesso la nostra fatica è quella di accettare che i processi, quando si mettono in atto, hanno bisogno di tempo e di pazienza prima di vedere i frutti. Dovremmo impararlo a tutti i livelli: quello delle parrocchie, delle associazioni, dei gruppi e dei movimenti. Bisogna cominciare a fare dei passi e poi non ci si deve fissare sull’obiettivo come l’abbiamo immaginato, ma tendere verso quell’orizzonte e lasciarci plasmare di momento in momento dalle situazioni, per crescere e diventare adulti».

Anche la Chiesa deve fare i conti con il virus della velocità?

«Certo. Gli esseri umani vivono in questo tempo in cui ci sono cose positive ma anche le fatiche di accettare che non tutto funziona come la nostra tecnologia che riduce lo spazio tra il momento in cui si concepisce un’idea e quello in cui la si realizza. Dobbiamo riacquistare una sintonia con i tempi vitali, quelli che producono i veri cambiamenti».

All’ultimo sinodo sull’Amazzonia in Vaticano è emersa chiara la richiesta di consentire ai laici, i «viri probati», di accedere al sacerdozio. Potrebbe essere una soluzione anche in Svizzera?

«La situazione di carenza di clero può indurre a pensare che dobbiamo trovare delle risposte in questo senso. Ma – come dice anche il Papa - non siamo un’ONG, non siamo un’azienda che vede diminuire il personale e deve trovare degli espedienti per raggiungere i suoi obiettivi. Dobbiamo riflettere su questi temi a partire dal positivo».

Ovvero?

«Dobbiamo chiederci che cosa possono portare eventualmente all’evangelizzazione dei ‘viri probati’ che vengono ordinati presbiteri. Abbiamo certamente bisogno di uno slancio missionario e papa Francesco ce lo ricorda continuamente. Ma questo slancio può essere dato da uomini sposati che vengono ordinati preti? C’è da chiederselo. Non è scontato. Mi chiedo che visione ci sia dietro questo ordine di ragionamento. Non penso che si debba aprire ai ‘viri probati’ solo perché non c’è più clero, come se fosse una soluzione per facilitare l’accesso al ministero. Se fosse così, non mi sembrerebbe molto rispettoso della vocazione familiare, che non è meno difficile e impegnativa della vocazione sacerdotale».

Come dire che può funzionare in Amazzonia ma non è detto che funzioni in Svizzera?

«Sì. Sottolineo il fatto che la proposta sia stata sollevata per l’Amazzonia e non ci sia ancora stata una deliberazione. Diciamo che è stata aperta una finestra di riflessione anche su questa possibilità, che però è ancora al vaglio del Santo Padre».

Ci può dipingere la situazione del clero ticinese?

«Chiaramente la nostra Diocesi non vive una situazione diversa da quella di altre chiese di antica evangelizzazione, dell’Occidente in generale e dell’Europa in particolare. Il nostro è un clero che invecchia e diminuisce e vede sempre più apporti stranieri. Ma c’è anche una presenza significativa nel nostro seminario di giovani che si avvicinano e che desiderano esplorare la possibilità della vocazione. Ci sono segnali di vitalità in ogni caso, dobbiamo chiederci come vivere questa nuova fase piuttosto che recriminare sul fatto che non c’è più il clero di una volta. Servono preti per la situazione di oggi. Non nascondo che ci sono difficoltà e fatiche da affrontare».

Per esempio?

«C’è ancora la richiesta di un numero di preti legato a un modello che sta tramontando e intanto le cose stanno cambiando. Viviamo una situazione di transizione che richiede fiducia e umiltà».

Da tanti anni si discute della creazione di zone pastorali, sul modello delle aggregazioni comunali (sopra: la chiesa di Altanca, foto Putzu). L’idea è di concentrare i preti e i servizi religiosi in una parrocchia per assicurare il servizio a più parrocchie...

«Il ragionamento aziendale non è pagante, per la nostra realtà. Non si tratta semplicemente di ottimizzare le risorse, o di fare un piano di ristrutturazione per rispondere a delle esigenze quantitative. La nostra domanda deve essere: in che modo quello che sto facendo può favorire l’annuncio del Vangelo oggi? Quid hoc da Evangelium? Il nostro riferimento è far risuonare il Vangelo oggi. Non possiamo procedere con dei piani forzati, dobbiamo lavorare molto sulla consapevolezza delle persone, a cominciare dai preti che devono trasmettere un certo pensiero alle comunità».

Quale pensiero?

«Che non siamo chiusi nel nostro piccolo mondo, ma dobbiamo ragionare in termini comunionali che vanno al di là delle frontiere della parrocchia. Lo stesso vale per i laici, i singoli battezzati, che devono pensarsi in modo progressivamente diverso. Un processo che abbiamo avviato e stiamo seguendo, ma non vogliamo portarlo avanti a tappe forzate».

A oltre un anno dalla chiusura del Giornale del Popolo com’è la situazione per gli ex dipendenti?

«A quanto mi risulta c’è un solo caso di ex dipendente che non ha trovato una collocazione professionale e per il quale si stanno cercando delle soluzioni. Mi pare una prospettiva tutto sommato positiva. Abbiamo inoltre concluso l’iniziativa di solidarietà che avevamo promosso. Penso che le difficoltà maggiori possano dirsi superate».

Ricordiamo che l’11 ottobre l’Associazione solidarietà giornalisti e operatori dei media, costituita per volontà di mons. Valerio Lazzeri e su sollecitazione di associazioni e sindacati di categoria a seguito della dichiarazione di fallimento del Giornale del Popolo, ha spiegato che il fondo creato per aiutare gli ex dipendenti ha raccolto complessivamente 969’199 franchi (stato al 30.09.2019) ridistribuendoli fra i giornalisti della testata.

Oltre al settimanale Catholica, inserito nel Corriere, la Diocesi prevede altre iniziative editoriali?

«Non abbiamo nessuna iniziativa attualmente in campo. Ma rimaniamo aperti. Si tratta ora di consolidare ciò che già c’è e di rafforzare la dinamica di comunicazione tramite i diversi strumenti: la carta, il web, la televisione, eccetera».

A che punto è la proposta di affiliazione della Facoltà di teologia all’USI (nella foto CdT sopra)?

«L’iniziativa sta andando avanti con i suoi ritmi, non si registrano battute d’arresto nel processo avviato. E credo che non ci siano motivi di pensare che non arrivi a buon fine».

La palla, quindi, ora è nel campo del Gran Consiglio?

«Siamo ancora in una fase in cui il Consiglio di Stato ha dato un’indicazione per l’affiliazione e questo ha rimesso in cammino tutte le istanze per rivedere le modalità dell’accordo. Bisogna riprendere in mano tutti i dettagli per capire concretamente come la cosa si attui. Quello che posso dire è che, da quando si è ripreso con l’idea dell’affiliazione, si è andati avanti senza battute d’arresto».

Qual è l’augurio del Vescovo ai nostri lettori per questo Natale?

«Il mio augurio a tutti voi è che non vi lasciate scoraggiare da tutte le imitazioni del Natale che circolano. Che possiate avere sempre nel cuore la certezza che il vero Natale, la nascita di Gesù di Nazareth è una realtà che niente e nessuno potrà mai rovinare. Non teme imitazioni. Il vero Natale è quello che ci sorprende, ci stupisce, ci fa capire che al di là di tutto quello che pensiamo di noi stessi e della realtà, c’è un mistero buono che ci viene incontro e che cambia profondamente tutti quelli che accolgono il lieto annuncio che viene fatto in questi giorni. Auguro a coloro che soffrono, a chi è affaticato, a chi ha perso la speranza di riaprire quella porta del cuore che è affidata a ciascuno di noi e che è quella della nostra libertà di lasciarci inondare da Colui che viene e che fa nascere continuamente nel nostro cuore la volontà di sperare».

