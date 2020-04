La Lifelike di Chiasso si occupa di creare simulazioni interattive e realistiche, mirate a allenare i comportamenti delle persone. Abbiamo intervistato il CEO, Andrea Laus, sul tema della formazione a distanza.

La formazione a distanza fino ad oggi è stata considerata come una modalità di serie B. Ma quali sono realmente i vantaggi e gli svantaggi di questa formula?

«Ci sono due ragioni per cui la formazione a distanza non era davvero decollata fino ad oggi. Da una parte l’abitudine: per millenni ci si è formati in presenza di maestri ed è naturale che possa sembrare più efficace perché ‘si è sempre fatto così’. L’altro motivo è che, effettivamente, le prime generazioni di strumenti di formazione a distanza sono state progettate con poca attenzione all’ingaggio attivo e, pertanto, risultavano...