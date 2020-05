Con le misure di allentamento previste dal Consiglio federale e la ripresa di molte attività, probabilmente, indietreggeranno di nuovo. Ma gli animali, a loro modo, sono stati protagonisti durante il lockdown. Riconquistando spazi e città in tutto il mondo. E offrendo diversi spunti di riflessione. La domanda sorge spontanea: il rapporto fra noi e loro, gli animali appunto, migliorerà dopo la pandemia? Lo abbiamo chiesto a Susanna Petrone, responsabile della comunicazione per la Svizzera italiana in seno al WWF.

Come definirebbe, oggi, il rapporto fra uomo e animali?

«Molte persone oggi hanno perso il contatto con la natura. Passiamo molto tempo nel mondo virtuale, al di là di questa fase critica in cui ci troviamo a causa dell’emergenza sanitaria. L’equilibrio tra noi e la natura è molto fragile, ma non ne siamo più consapevoli. Quando si estingue una specie, non è solo una grave perdita per l’ecosistema: ha delle conseguenze molto serie su di noi. Le api sono l’esempio più famoso. Senza api ci viene a mancare uno degli impollinatori più importanti. Dovremmo porci qualche domanda. Chi ha più diritto ad avere spazi? Noi esseri umani ci prendiamo la libertà di decimare animali o disboscare intere foreste, ma allo stesso tempo dovremmo chiederci: chi ci dà il diritto di decidere chi o cosa ha più diritti di noi di esistere? Una visione miope, anche perché senza equilibrio non c’è futuro nemmeno per noi. Il WWF punta a raggiungere questo equilibrio: la coesistenza tra uomo e animali è possibile».

Questa pandemia ha permesso agli animali selvatici di riconquistare spazi, anche urbani. È il possibile inizio di una nuova, e migliore, convivenza?

«È ancora troppo presto per capirlo. Anche prima del lockdown era possibile incontrare animali selvatici in zone urbane. Basti pensare alla volpe, al tasso o ai ricci. Da una parte bisogna capire quanto andrà avanti questa situazione di emergenza, dall’altra dipenderà da noi o meglio da che tipo di coesistenza vorremo creare quando sarà finita l’emergenza. Abbiamo visto immagini di cervi che girano liberamente per le strade di alcune città. Ma una volta che le persone torneranno, questi animali spariranno».

Il tema degli animali e della loro salvaguardia va di pari passo con la lotta ambientale: la pandemia ci sta insegnando che le nostre attività hanno un impatto a volte devastante. Lo stiamo comprendendo anche a livello politico?

«Come WWF speriamo fortemente che la politica prenda coscienza della situazione e decida di andare nella direzione giusta: salvaguardare l’habitat di molte specie a rischio, abbassare le emissioni di CO2, insistere sull’energia rinnovabile. E ancora: stop allo spreco, stop ai pesticidi. A prima vista, possono sembrare settori separati. Ma in realtà sono tutti legati. Questa pandemia ci ha fatto capire quanto sia pericoloso non rispettare gli ecosistemi. Contengono agenti patogeni che possono diventare pericolosi per la nostra salute. Questo è un campanello d’allarme che va preso sul serio. In futuro, se non punteremo a mantenere in equilibrio gli ecosistemi, ci troveremo di fronte a sfide sempre più grandi. Basti vedere la drammatica situazione che stiamo vivendo adesso: ci troviamo ad affrontare una sfida sanitaria, ma anche economica. Il nostro modo di vivere è stato stravolto all’improvviso».

Il WWF si batteva per animali come il pangolino ben prima che diventassero tristemente noti per i wet markets. In generale, l’emergenza coronavirus e il famigerato mercato di Wuhan hanno fatto riemergere la questione uomo-animale. Il mondo e in particolare la Cina hanno compreso l’importanza di separare il mondo selvatico da quello umano?

«Innanzitutto, è bene ribadire che, secondo gli esperti dell’OMS, con molta probabilità il virus è passato all’uomo tramite il pipistrello. Ma non esistono le prove e probabilmente non le avremo mai, anche perché subito dopo lo scoppio dell’epidemia è stato chiuso tutto il wet market di Wuhan e le carcasse degli animali sono state bruciate. Il 23 febbraio la Cina ha temporaneamente vietato – e sottolineiamo temporaneamente – la vendita di animali selvatici, così come è vietato mangiarli. Ma questo divieto non riguarda l’uso “medico” e neanche l’acquisto di animali da compagnia. In Asia, c’è chi tiene oranghi in casa sin da piccoli. E alcuni animali vengono uccisi per ricavarne pseudo-medicine. Queste due attività non sono state vietate e comportano ugualmente un contatto tra esseri umani e animali selvatici. In ogni caso, è un primo passo nella direzione giusta. Il WWF è soddisfatto di questo divieto, ma pretende che vengano chiusi definitivamente i wet market di animali selvatici. In parte non vengono controllati e non esistono regolamenti. Sono mercati dove il rischio di far scoppiare un’epidemia è molto elevato mentre gli animali vengono tenuti in condizioni inaccettabili».

Sui social, la presenza di animali in città durante il lockdown ha suscitato meraviglia e anche reazioni ironiche. Come giudica il comportamento degli utenti?

«Come abbiamo già detto, si tratta di una condizione temporanea. Sui social media abbiamo notato la meraviglia di tante persone. La meraviglia nel vedere tornare i delfini o le balene, nel vedere uccelli rari o nell’osservare da vicino animali che di solito si nascondono nei boschi. Questa meraviglia potrebbe essere un modo per rivedere il rapporto che abbiamo con la natura: è lì fuori, è meravigliosa e merita di essere protetta».

Paradossalmente, molti animali che vivevano già a ridosso degli spazi urbani – come le volpi in Ticino – sembra abbiano modificato le loro abitudini perché, improvvisamente, le attività umane si sono ridotte e pure parecchio. Gli animali si erano dunque abituati meglio alla nostra presenza rispetto a quanto noi ci siamo abituati alla loro?

«Molti animali si sono abituati alla nostra presenza e hanno imparato a trarne vantaggi: cercare cibo nella spazzatura per esempio. Noi, invece, facciamo ancora fatica a rispettare i loro spazi, perché crediamo di avere il diritto di prenderci tutti gli spazi che vogliamo».

Venendo alla Svizzera e tornando alla prima domanda, come giudicherebbe il rapporto fra uomo e animali nel nostro Paese?

«Secondo l’ultimo rapporto annuale del WWF, la Svizzera ha già perso ben il 60% degli animali presenti sul territorio. Questo fa di noi uno dei Paesi posizionati peggio. Non solo: le specie che hanno resistito sono in gran parte sulla lista rossa e a rischio estinzione. Rendiamo la vita molto difficile agli animali. Lo facciamo perché distruggiamo il loro habitat, usiamo in modo eccessivo i pesticidi, costruiamo centrali idroelettriche senza progetti adeguati per permettere ai pesci di superare le barriere, modifichiamo il percorso dei fiumi. Gli uccelli ad esempio non trovano più da mangiare: gli insetti spariscono a causa dei pesticidi. E come se non bastasse la pressione che facciamo noi direttamente, devono subire la pressione dei cambiamenti climatici: fa più caldo, c’è meno acqua, e in parole povere la loro vita è sempre più complicata. Il rapporto fra uomo e animale nel nostro Paese è completamente fuori equilibrio».

