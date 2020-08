Solo un paio di mesi fa, a seguito del lockdown, sembrava inimmaginabile. Ma l’estate per i commerci del Sopraceneri sta di gran lunga superando le aspettative. «C’è più consapevolezza da parte della clientela. Soprattutto i ticinesi li sentiamo più vicini rispetto a prima». Se il rovescio della medaglia dell’emergenza sanitaria c’è, è proprio quello che ha descritto la presidentessa della Società dei Commercianti della capitale Claudia Pagliari. La crisi ha fatto capire ai cittadini l’importanza di fare acquisti, per così dire, a chilometro zero. Certo, il fatto di non potersi recare in Italia (meta prediletta per gli amanti dello shopping) a causa della pandemia non è che lasciasse molta scelta. Ma c’è dell’altro. «I bellinzonesi, in particolare, ci fanno proprio notare che vengono volentieri da noi. Che scelgono i piccoli negozi rispetto a quelli grandi, così da dare una mano all’economia locale. Non possiamo che prenderne atto con piacere. D’altro canto noi stessi stiamo trasformando il nostro modo di vendere per adattarci alla situazione. È un anno anomalo, speriamo naturalmente unico, ma che permette altresì di trarre degli insegnamenti che ci torneranno sicuramente utili a breve-medio termine», sottolinea la nostra interlocutrice.

Effettivamente, facendo un giro nel salotto buono della Turrita, si incontrano molti indigeni. Per non parlare del sabato, giorno del tradizionale mercato che ha dovuto rivedere la classica impostazione in virtù del distanziamento sociale: nonostante l’emergenza sanitaria e il caldo, gli affezionati non mancano, in primis le famiglie. Non si raggiungono le presenze pre-COVID, tuttavia i numeri sono confortanti. A tutto vantaggio dei commerci e dei bar e ristoranti del centro storico.

Le aperture straordinarie

Agosto è per definizione un mese tranquillo per Bellinzona. Turisti però ce ne sono, puntualizza Claudia Pagliari. Soprattutto confederati. Spendono oppure entrano solo per curiosare? «Dipende dal tipo di negozio. Quelli che offrono articoli che si identificano maggiormente con il Ticino sono avvantaggiati. Ma in generale non possiamo lamentarci». Che bilancio trarre, invece, dell’apertura straordinaria dei negozi, una primizia per la Turrita? Si era partiti alla grande con l’Ascensione e con Pentecoste, poi inevitabilmente le ferie estive e la voglia di laghi e fiumi o di montagna di chi non è partito in vacanza ha preso il sopravvento. «Esatto. Molto dipende dalle condizioni meteorologiche. Chiaramente se quel giorno piove si preferisce magari fare un giro nei negozi piuttosto che andare a fare un picnic al fresco. Bisogna poi anche dire che, in agosto, con la canicola, ha poco senso tenere aperta tutto il giorno un’attività. Infine, terzo aspetto, molta importanza l’hanno gli eventi o le manifestazioni collaterali, che ovviamente attirano più persone a Bellinzona che in una giornata dove non c’è nulla in agenda».

A gonfie vele sul Verbano

Spostandoci sulle rive del Verbano, città ancor più marcatamente votata al turismo, la vicepresidente della Società commercianti, industriali e artigiani del Locarnese Nadya Pellegrini conferma quanto «misurato» nella capitale: «I turisti hanno risposto presente. I commerci possono sicuramente essere contenti. E i ristoranti, credo, ancora di più». Il mese di luglio è stato eccezionale, come confermano anche Bruno Mileto (noto ristoratore di piazza Grande) e Corrado Di Salvo, presidente della Pro Città Vecchia. «Nemmeno con Moon and Stars o con il Film Festival, in passato, abbiamo lavorato così bene», aggiunge Mileto in riferimento agli esercizi pubblici.

«I turisti, per la maggior parte confederati, hanno capito l’importanza di sostenere la propria nazione in un momento così delicato. E non hanno esitato a spendere qualche franco in più», gli fa eco ancora Di Salvo. La clientela tipo sembra essere cambiata, ci spiegano i nostri tre interlocutori, confermando quanto precisato proprio ieri su queste colonne dal vicepresidente di Hotelleriesuisse Ticino Max Perucchi. Gli ospiti sono perlopiù giovani, in gran parte famiglie. E appunto non badano troppo alle spese.

Ora si registra una flessione

Se luglio è andato a gonfie vele, come anche l’inizio di agosto, in questi giorni si registra però una leggera inversione di tendenza. «L’affluenza è sensibilmente calata, verosimilmente perché in molti cantoni della Svizzera interna sono iniziate le scuole», sottolineano Pellegrini e Mileto. «Il tutto anche perché in sostanza mancano gli anziani, i nonni che forse sono ancora un po’ timorosi nell’affrontare una vacanza». Anziani che, ricordiamo, rappresentano l’ospite tipo di fine estate-inizio autunno. Di che stare sull’attenti, dunque, per i prossimi mesi.

Opportunità da cogliere

Nadya Pellegrini, infine, vuole lanciare una specie di appello ai commercianti in merito alle aperture straordinarie, già citate da Claudia Pagliari: «Tutte le località del cantone sono considerate oggi una meta turistica. V’è dunque la possibilità di rimanere aperti fino alle 22, ma in pochi sembrano cogliere questa opportunità. In una giornata di canicola, ad esempio, non ha molto senso tenere aperto in pieno pomeriggio, quando la gente è magari al lago, converrebbe piuttosto prolungare l’orario serale, momento in cui in effetti i turisti escono più volentieri a passeggio».

