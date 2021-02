Sì, il coronavirus può rimanere sulle superfici esterne per alcune ore. Addirittura, anche per giorni. Durante la prima ondata, in particolare, la paura che potessimo contagiarci per strada, magari premendo il pulsante per i pedoni ad un semaforo, era tanta. E certe trasmissioni televisive o video che circolavano in rete, spesso, non aiutavano. Anzi, contribuivano a creare un clima, diciamo così, terroristico. Ora, grazie ad uno studio condotto dal Dipartimento del territorio, sappiamo che dalle analisi condotte su tre superfici diverse non sono state rinvenute tracce del materiale genetico ricercato. Quindi, per dirla con l’autorità cantonale, la disinfezione sistematica delle superfici esterne non è né utile né raccomandabile. Valgono, ovviamente, le misure di sempre. Lavaggio e disinfezione delle mani, già.

«Il tema era molto dibattuto a marzo e aprile 2020 in effetti» ci spiega Nicola Solcà, capo dell’Ufficio della gestione dei rischi ambientali e del suolo in seno al Dipartimento del territorio. «C’erano diverse immagini che arrivavano dall’Asia. Fra comuni e singoli cittadini erano in molti a chiederci di prendere posizione. L’Organizzazione mondiale della sanità, tuttavia, già a maggio aveva sconsigliato e scoraggiato questa pratica di disinfezione delle strade e delle superfici esterne. Ritenendola appunto inutile». Lo studio del Dipartimento si è concentrato su alcune superfici esterne accessibili al pubblico, in condizioni di sopravvivenza del virus favorevoli e in periodi di alta circolazione dello stesso. «Non lo abbiamo mai trovato» ribadisce, con forza, Solcà. «Poi, va da sé, non si può escludere a priori che delle tracce ci siano. Ma la probabilità di trovarlo sulle superfici esterne è bassa».

Poche settimane fa, negli Stati Uniti, un risultato simile era stato ottenuto dall’Istituto federale per l’approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque (EAWAG). «Quello studio era perfino più solido e robusto. Nell’8-10% dei campioni erano state trovate tracce di materiale genetico del coronavirus, ma in quantità molto basse». Talmente basse che il rischio di infezione calcolato corrisponderebbe a meno di 5 casi su 10mila.

C’è, poi, anche un discorso parallelo da affrontare. L’utilizzo di prodotti chimici per la disinfezione sistematica di strade e superfici esterne, oltre ad avere un costo economico, può arrecare danni all’ambiente. «Le modalità e l’estensione d’uso di prodotti chimici pericolosi va valutata con attenzione» spiega il nostro interlocutore. «La disinfezione sistematica delle strade, ad esempio, non è una buona idea per l’ambiente. Perché questi disinfettanti, poi, possono venire dilavati nelle acque cagionando danni, per esempio, agli organismi acquatici. Non a caso, il Cantone aveva sempre sconsigliato questa pratica e, ora, i dati confermano il parere negativo espresso durante la prima ondata». Oltre al danno la beffa, insomma: la misura non è efficace e, per giunta, può creare danni al nostro ecosistema.

