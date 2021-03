Il virus non blocca la Pasqua: fioccano le prenotazioni

ticino

In alcuni alberghi rimangono poche camere disponibili, mentre in altri l’occupazione è attorno al 50 percento - Atteso l’arrivo dei turisti svizzero tedeschi, ma anche dei romandi - Lorenzo Pianezzi: «Non si guarda nemmeno più il meteo, i clienti non vedono l’ora di partire»