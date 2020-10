Nuovi contagi in crescita, sì, ma per il momento il sistema sanitario ticinese ancora non risulta molto sollecitato. Ieri sono stati annunciati 14 ricoveri totali, uno in cure intense. Numeri non paragonabili a quelli di marzo e aprile. Approfondiamo il tema con il dottor Paolo Ferrari, capo dell’area medica dell’EOC.

Dottor Ferrari, a che punto siamo ora come ora?«Attualmente vediamo sì un aumento importante dei contagi, ma il numero di ricoveri rimane sorprendentemente contenuto se lo paragoniamo a quelli registrati durante la prima ondata di COVID-19. Questa osservazione viene confermata dai dati di Francia e Spagna, dove la “seconda ondata” dei contagi si è manifestata già agli inizi di settembre. In questi Paesi la quantità di persone risultate positive al tampone è tre volte superiore...