In un periodo come questo, caratterizzato da un clima di profonda incertezza, nel quale non è ancora ben chiaro quando e come finirà il capitolo Covid-19, che prende ormai buona parte di questo 2020, il mondo studentesco, quello per cui il virus - almeno per il momento e speriamo continui così - non si è dimostrato né troppo violento né letale, sta reagendo nelle modalità e nell’ambiguità che sono tipiche di questa fase della vita di una persona. Lo studente, infatti, vive l’adolescenza e la prima età adulta in un’alternanza quasi regolare tra un grande senso di responsabilità, dovuto alla coscienza formatasi con l’informazione ed un buon livello di cultura ottenuta dallo studio, e uno stato ansiogeno e di preoccupazione che spinge a prendere decisioni impulsive e poco ragionate, con il rischio di commettere errori dei quali ci si potrà facilmente pentire.

È in virtù di questo che, se da un lato i giovani studenti sono tra i primi promotori dello stato di quarantena, lanciando continuamente sui social networks slogan come «io resto a casa» e facendo polemica verso chi questo messaggio non l’ha compreso fino in fondo; dall’altro sono anche quelli che più facilmente cedono alla tentazione di trasgredire le regole anti-coronavirus, concedendosi qualche aperitivo (almeno fin quando pub e ristoranti erano ancora aperti al pubblico), vedendo i loro amici lontano da occhi indiscreti, o, se studenti fuori sede, tornando dalle proprie famiglie presi dall’ansia, esponendosi così all’elevato rischio di aprire le porte di casa al «nemico».

Il mondo universitario pian piano si sta adeguando a questa situazione inattesa. Così si sono chiusi gli accessi agli stabili delle università a tutti gli studenti, le lezioni si tengono online attraverso piattaforme specifiche che consentono a professori e studenti di adempiere ai propri doveri restando in sicurezza nelle loro abitazioni, e si stanno elaborando metodi efficaci per sostenere gli esami.

Seguendo questo esempio, anche L’universo, il giornale studentesco, ha rimandato la propria uscita per il mese di marzo, in modo tale da consentire alla redazione del Corriere del Ticino di concentrarsi in toto sul proprio fondamentale lavoro di informazione. Inoltre, considerando l’impossibilità di accedere agli ambienti universitari e ricordando che L’universo è un giornale gestito, curato e redatto interamente da studenti, ne è sta impossibile la sua realizzazione nel formato che ormai i lettori conoscono bene. Nonostante questo, nel rispetto del lavoro e dell’impegno – che ricordiamo essere volontario – di questa piccola redazione studentesca, si potranno trovare tutti i contenuti che erano destinati a formare il consueto numero cartaceo sul sito www.luniverso.ch .

Il lavoro di L’universo quindi non si è fermato, anzi esso ha voluto comunque far sentire la voce degli, lanciando un sondaggio nel quale si sono raccolti stati d’animo, emozioni e pareri della comunità studentesca. I risultati mostrano come la maggior parte degli studenti non sia molto preoccupato di contrarre il nuovo coronavirus, ma è in uno stato di forte apprensione verso i propri famigliari, che appartengono dopotutto alle fasce d’età più a rischio. È parere comune, inoltre, che le regole anti-coronavirus siano appropriate per la situazione ma che purtroppo non vengano osservate perfettamente dalla società.

Gli studenti hanno rivelato anche i propri segreti per trascorrere il tempo durante la quarantena: il concetto chiave è «tenersi attivi». Non c’è spazio per la noia e l’ozio, le giornate sono organizzate tra il seguire le lezioni, studio, allenamento e la riscoperta di passioni che faticavano a trovare spazio in precedenza. C’è chi ne approfitta per imparare o migliorare le proprie skills in un’altra lingua, chi riprende a suonare la chitarra, ormai tutta impolverata nell’angolo della stanza, chi si trasforma in un masterchef coi fiocchi, chi finalmente riprende il romanzo iniziato e mai finito, o chi guarda quel film che avrebbe voluto vedere tempo fa senza trovarne mai il tempo.

Sembra inoltre molto apprezzato il sistema di e-learning, ovvero le lezioni per vie telematica che abbiamo sopracitato. È sicuramente un modo per continuare la propria vita da studente senza subire eccessivi ritardi nel percorso di studi, anche se viene a mancare il rapporto umano con colleghi e professori. C’è invece un po' di scetticismo su come verranno svolti gli esami qualora non si potranno tenere interrogazioni frontali o compiti scritti in aula, come di solito accade: sebbene ci sia un buon equilibrio tra chi pensa che anche essi vadano effettuati per via telematica e chi invece pensa sia il caso di sostituirli con tesine, vi è anche una buona parte che pensa che vadano rinviati così da sostenerli normalmente in un periodo più sicuro per tutti.

Quello che di sicuro manca più di tutto, però, è il contatto umano. Vedere i propri compagni, discutere in classe, andare a prendere il caffè in pausa, abbracciarsi, ridere e piangere insieme, condividere pranzi e cene. Il Covid-19 sta purtroppo accentuando le distanze sociali, sta tenendo lontane le persone che vorrebbero essere vicine. Pensiamo ad esempio agli studenti fuori sede che, per scelta o impossibilità, non sono tornati a casa dalle proprie famiglie e che non le potranno riabbracciare prima che tutto sia finito. Una luce che, purtroppo, non si intravede ancora dal tunnel.

Anche qui però emerge la forza d’adattamento. Così partono ore di videochiamate, chiamate di gruppo, giochi online interattivi per sfidare e divertirsi con i propri amici anche se in due posti diversi.

Insomma il mondo studentesco sta reagendo, a denti stretti, nonostante lo stare a casa pesi molto, le giornate sembrano non passare mai e l’ansia alle stelle per i propri cari (per l’età, la loro eventuale fragilità o se svolgono un lavoro a rischio), trova la forza di affrontare questa particolare situazione con la consapevolezza che non durerà all’infinito e torneremo a stare insieme, ad abbracciarci e al condividere le nostre vite con le persone che amiamo.

