Per gli appassionati dell’arte venatoria è arrivato l’atteso giorno dell’apertura della stagione di caccia alta, che sarà articolata in due periodi dal 29 agosto al 13 settembre e dal 23 settembre al 27 settembre. Il coronavirus non dovrebbe però minare l’entusiasmo dei cacciatori. «Di solito i cacciatori che ogni anno staccano la patente di caccia alta sono circa 1.800. Non credo che quest’anno assisteremo a grandi discostamenti da questo numero», commenta il presidente della Federazione cacciatori ticinesi (FCTI) Fabio Regazzi. Il regolamento venatorio per il 2020 prevede alcune novità, ma tutto sommato «segue a grandi linee quello del 2019». La novità principale, prosegue Regazzi, è il ripristino della distanza minima per l’esercizio della caccia dai fabbricati abitati, che è stata riportata da 200 a 50 metri. «Questa era una soluzione problematica che ci metteva in difficoltà. È stato trovato un compromesso, in base al quale al di sotto dei 400 metri di quota la caccia sarà permessa in fasce orarie limitate, al mattino e la sera. Complessivamente è un regolamento che ci soddisfa, anche se ci saremmo aspettati qualche miglioramento sul tema dei controlli della selvaggina per il quale ci battiamo da anni». La riduzione della distanza minima, lo ricordiamo, era stata introdotta lo scorso ottobre dopo i tragici incidenti che avendo funestato la stagione e che erano costati la vita a due cacciatori. E proprio per porre l’accento sulla sicurezza, la FCTI ha pubblicato e distribuito a tutti i cacciatori un manuale tascabile con le principali regole da seguire. «Niente può giustificare la messa in pericolo di cacciatori e terze persone. Con questo manuale sulla sicurezza (scaricabile anche dal sito della FCTI) abbiamo mantenuto la promessa di fare qualcosa di concreto, anche in collaborazione con l’Ufficio caccia e pesca. Quello della sicurezza non è un tema che vale solo per gli esami ma va rinfrescato ogni anno».