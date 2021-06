A livello finanziario, la pandemia ha portato a un disavanzo «contenuto» di 677 mila franchi, a fronte di un budget di 126 milioni. La ragione? «Con il virus, la formazione continua è passata in secondo piano e gli iscritti sono diminuiti», ha commentato Petruzzella. Nel settore sanitario, ad esempio, il personale era chiamato a lavorare in prima linea negli ospedali, mentre il settore dell’edilizia è rimasto fermo per alcuni periodi. Non solo. A pesare sono stati anche i ritardi in alcuni progetti di ricerca, soprattutto quelli portati avanti con aziende e istituzioni che, con l’emergenza pandemica, avevano altre priorità. «Tutto sommato, però, siamo riusciti a tenere sotto controllo i costi e a limitare i danni», ha evidenziato il presidente del consiglio della SUPSI.

In primavera, con la prima ondata del virus, «in pochi giorni abbiamo dovuto portare tutte le attività didattiche - e non solo - a distanza», ha ricordato da parte sua il direttore generale, Franco Gervasoni. Per garantire la continuità formativa degli oltre 5.500 studenti sono stati attivati un supporto tecnico e didattico-pedagogico, uno sportello di ascolto e aiuto psicologico, e sono state avviate indagini interne sulla didattica a distanza, per capire cosa non andasse e introdurre eventuali miglioramenti. Lezioni preziose, che permetteranno di adeguare anche la didattica dei prossimi anni. «In effetti, abbiamo osservato che una serie di attività pratiche - come laboratori, seminari ed esami - deve essere svolta in presenza. Ma abbiamo anche imparato che altre attività, pur erogate a distanza, non comportano una perdita di qualità». Anzi, portano vantaggi. «Queste attività a distanza (lezioni teoriche, soprattutto), che si sono rivelate positive anche in termini di maggiore flessibilità, continueranno a caratterizzare la nostra futura formazione».