«Le zanzare hanno la capacità di trasmettere dei virus, ma non possono diffondere tutti i tipi di virus», si legge nella nota. I virus trasmessi dalle zanzare appartengono alla categoria degli arbovirus (come dengue, chikungunya, febbre gialla, Zika ecc.), cioè virus che riescono a replicarsi nel corpo degli insetti e a superare le barriere degli stessi per poi essere trasmessi tramite puntura. Il SARS-CoV-2 non è un arbovirus e pertanto non può essere trasmesso dalle zanzare.

Come ogni anno, i cittadini sono invitati a seguire le indicazioni reperibili sul sito www.supsi.ch/go/zanzare e le stesse in formato video sono anche disponibili sul canale Youtube del Canton Ticino. In questa difficile situazione, il Gruppo cantonale di lavoro zanzare si sta adoperando per far avere prodotti biocidi a sufficienza sia per i comuni che per i cittadini. «S’invitano pertanto i cittadini a non fare scorte affinché ci siano gli strumenti necessari per combattere la zanzara tigre per tutti», concludono.