Negli ultimi due decenni la questione dell’abbassamento dell’età minima di voto a sedici anni è progredita sottotraccia nell’agenda di diversi Paesi. Il tema è tornato di stretta attualità in Svizzera, dopo che anche la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati ha sostenuto una proposta che va in questa direzione, dando così il via libera per l’elaborazione di un progetto che, qualora superasse lo scoglio parlamentare, verrà sottoposto al popolo. L’iter si preannuncia lungo, il dibattito acceso, eppure sarebbe un errore affrontare il tema da un punto di vista strettamente politico: esso riguarda infatti una dimensione più ampia, che va dalla formazione civica dei nostri giovani alla loro indipendenza di giudizio, dalla loro capacità di vagliare criticamente l’enorme...