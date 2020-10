Quattro persone sono state arrestate nel Mendrisiotto per infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti.

Gli accusati, un 22.enne e una 24.enne cittadini albanesi residenti in Albania, un 21enne cittadino albanese domiciliato in Italia e un 26.enne cittadino svizzero residente nel Mendrisiotto, sono sospettati di aver preso parte, a vario titolo, a un importante traffico di cocaina. Lo hanno annunciato il Ministero pubblico, la Polizia cantonale, la Polizia Città di Mendrisio, la Polizia comunale di Chiasso e le Guardie di confine. Al loro fermo si è giunti grazie all’attività investigativa posta in essere nelle scorse settimane dagli inquirenti della Polizia cantonale. Le contestuali perquisizioni hanno permesso di sequestrare alcune centinaia di grammi di cocaina nonché del denaro contante (alcune migliaia di franchi). L’ipotesi di reato nei confronti dei quattro imputati è di infrazione aggravata, subordinatamente semplice, alla Legge federale sugli stupefacenti. Al 22.enne viene contestato anche il reato di riciclaggio di denaro.