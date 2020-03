La richiesta è stata inoltrata congiuntamente affinché venga fatta chiarezza su quanto è ammesso dopo che i primi riscontri hanno fatto emergere che ci sono «ancora troppi cantieri aperti senza necessarie motivazioni riconducibili all’urgenza». Anche perché, scrivono, «nel settore edile è oggettivamente impossibile garantire ai lavoratori la tutela della salute, sia durante i processi lavorativi, sia in altri momenti legati all’attività professionale (trasporto da e per il cantiere, spogliatoi comuni, luoghi di ristoro)».

Come confermatoci dalla polizia cantonale, in mattinata sono iniziati i primi controlli «volti a invitare le maestranze ad attenersi alle disposizioni emanate dal Consiglio di Stato in merito al lavoro sui cantieri». Inoltre, ribadisce la polizia, «le attività dell'economia privata per cui non è stata disposta la sospensione devono essere limitate al minimo indispensabile. Ciò significa che può essere svolto solo ciò che è oggettivamente urgente e non procrastinabile atto a garantire la chiusura e sospensione dei lavori, garantendo la distanza tra le persone, adeguando gli spazi lavorativi o dividendo gli uffici».