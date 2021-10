L’appello lanciato dai sindacati, ricordiamo, è quello di unirsi per creare «un rapporto di forza a difesa del mercato del lavoro e del territorio». Il Ticino, ha detto martedì in conferenza stampa il segretario di UNIA Giangiorgio Gargantini, non è l’unico cantone con una clausola che esclude i CCL dall’applicazione del salario minimo: «Anche nel Giura è così, ma nessuno ha creato questa sovrastruttura per aggirare la legge».