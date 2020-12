Si è tenuta negli scorsi giorni presso il Centro formazione di Polizia del V circondario di Giubiasco, alla presenza del Direttore del Dipartimento delle Istituzioni Norman Gobbi e del Comandante della Polizia cantonale Matteo Cocchi, la cerimonia di consegna dell’arma agli aspiranti della Scuola di polizia 2020. Hanno seguito la cerimonia in streaming i Comandanti delle Polizie comunali con aspiranti in formazione, il responsabile Regione sud della Polizia dei trasporti e i quadri della Polizia del Canton Grigioni. Dopo un percorso formativo impegnativo, comprensivo di allenamenti pratici e di approfondimenti normativi sull’uso della pistola d’ordinanza, 30 aspiranti della Polizia cantonale, 14 aspiranti delle Polizie comunali di Ascona, Bellinzona, Locarno, Lugano, Mendrisio, Minusio, Muralto, Stabio, 2 aspiranti della Polizia dei trasporti e 2 aspiranti della Polizia cantonale grigionese hanno così ricevuto ufficialmente la pistola d’ordinanza. Gli aspiranti sono ora pronti per un periodo di stage nei posti di polizia, ulteriore importante tassello della formazione che li porterà - con il superamento degli esami di professione nel corso del mese di febbraio del 2022 - al conseguimento dell’Attestato professionale federale di agente di polizia.