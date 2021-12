Per nuove nevicate al Sud delle Alpi bisognerà attendere l’anno prossimo. Anzi, nei prossimi giorni si potrebbe addirittura rinunciare al giaccone. Nella seconda metà della settimana si prospetta un tempo mite con temperature sopra la media, soprattutto in montagna e nelle vallate alpine. Oltre all’assenza di precipitazioni, MeteoSvizzera prevede giovedì quasi 18 gradi a Biasca, 16 a Bellinzona, 15 a Chiasso e 13 a Lugano. Sabato ad Airolo potrebbero essere raggiunti i 12 gradi. «Nella seconda metà della settimana, una robusta dorsale anticiclonica si formerà sull’Europa occidentale, influenzando il tempo anche sul nostro Paese», spiega MeteoSvizzera sul suo sito. «La massa d’aria, già molto mite in origine, subirà un ulteriore riscaldamento a causa della subsidenza anticiclonica, che tende a “schiacciare” l’aria verso il suolo e a riscaldarla».

È quindi in arrivo una mini- ondata di caldo. «Sono condizioni un po’ fuori dall’ordinario. L’anticiclone, combinato con la tendenza favonica, potrebbe favorire temperature elevate, soprattutto nelle valli dell’Alto Ticino e in montagna», spiega Guido Della Bruna di MeteoSvizzera Locarno/Monti. «Potremmo quindi avere temperature abbastanza simili in montagna e in pianura. Non escluderei che qualche record venga battuto».

Non è una novità

Temperature fuori norma in dicembre non sono una novità. Tutti i primati registrati nell’ultimo mese dell’anno risalgono al secolo scorso. A Lugano, il 5 dicembre del 1931, la colonnina del mercurio aveva toccato i 22 gradi. In montagna, il 12 dicembre del 1994, erano stati superati i 17 gradi a Piotta e i 16 a Cimetta. Il termometro aveva già rilevato oltre 20 gradi ad Acquarossa (1987), Grono (1985), Magadino/Cadenazzo e Locarno/Monti (1967), e Stabio (1984). «Nei prossimi giorni, le zone dove potrebbero registrarsi le temperature più alte sono quelle di Biasca, della Bassa Leventina e della Bassa Valle di Blenio, a causa del vento», continua Della Bruna. «Non escludo che vengano raggiunte temperature più alte, fin verso i 20 gradi, se non di più. Più a sud, invece, non dovremmo assistere a nuovi primati».

Al Nord delle Alpi, fino a mercoledì, sono previste precipitazioni, che grazie al vento potrebbero interessare anche l’Alto Ticino. Si assisterà in ogni caso a un rialzo del limite delle nevicate sopra i 2.500 metri. È probabile che solo la cresta delle Alpi riceverà un innevamento rilevante.

Il periodo di caldo anomalo, secondo Della Bruna, dovrebbe durare fino a domenica. In seguito, potrebbero sopraggiungere perturbazioni. Le temperature si abbasseranno lentamente, ma dovrebbero rimanere un po’ sopra la norma. «Le prime indicazioni per il medio termine prevedono un inverno più caldo della norma; singoli periodi freddi sono tuttavia sempre possibili».

Sempre a secco

La mancanza di neve, che ha costretto le principali stazioni invernali ticinesi a rinviare l’apertura degli impianti a data da destinarsi, nel breve termine sembra destinata a perdurare. «Possiamo fare previsioni con una certa affidabilità solo per i prossimi dieci giorni, ma non vediamo precipitazioni degne di nota».

