In arrivo undici celle femminili alla Stampa

«Il problema, effettivamente, c’è: per le donne che eseguono una pena alla Farera le condizioni di detenzione non sono ideali, e le possibilità sono limitate rispetto a quelle degli uomini alla Stampa». La direttrice della Divisione della giustizia Frida Andreotti non usa giri di parole per descrivere la situazione delle donne incarcerate in Ticino, anche se si sta lavorando a una soluzione. Il problema - chiarisce - «è però limitato all’esecuzione della pena nel carcere chiuso», mentre la carcerazione preventiva e l’esecuzione della pena nel carcere aperto sono identiche per uomini e donne. Alla Farera, dice dal canto suo il direttore delle strutture carcerarie Stefano Laffranchini, «la situazione presenta una serie di svantaggi per le detenute rispetto agli uomini: meno opportunità formative,...