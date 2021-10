Con la stagione invernale alle porte, gli addetti ai lavori sono in attesa di sapere cosa deciderà il Consiglio federale riguardo l’introduzione del certificato COVID sulle piste da sci. «Noi chiaramente preferiremmo non avere il pass, ed essere liberi. Purtroppo, però, la pandemia ci impone di mantenere alcune regole. Regole che devono essere definite dall’autorità politica», premette Giovanni Frapolli, proprietario degli impianti di Bosco Gurin. «Il solo fatto che ci sia stato garantito di poter rimanere aperti è già un regalo enorme. Per il resto, siamo in attesa. Rispetto allo scorso anno, però, quando ci fu il pasticcio delle sole terrazze aperte, questa volta le regole per i ristoranti sono chiare e sappiamo già che fino a fine gennaio servirà il certificato COVID per pranzare all’interno...