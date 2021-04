In aumento i reati commessi dai minorenni

Nel corso del 2020 i procedimenti penali aperti nei confronti di minori sono aumentati. A confermarlo alla RSI è il magistrato dei minorenni Reto Medici. A fronte di una media decennale di 985 casi, lo scorso anno sono invece stati 1.057. Ad essere cresciuti sono in particolare i reati contro l’integrità personale, con 113 condanne. Si tratta di un numero stabile rispetto all’anno precedente ma raddoppiato nel confronto con la media decennale. Seppur diminuiti rispetto al 2019, attestandosi a 46 casi, i reati sessuali sono in crescita da dieci anni. Restano stabili le condanne per delitti legati all’onore e alla libertà personale, quelli contro il patrimonio, i furti e i danneggiamenti. In aumento, invece, le infrazioni alla legge sulla circolazione stradale.