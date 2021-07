In autostrada «piove sul bagnato»

Traffico intenso da questa mattina sull’autostrada A2, con colonne di diversi chilometri alla dogana di Chiasso Brogeda e ai due portali della galleria del San Gottardo. Nel pomeriggio, come se non bastasse, le forti piogge che si sono abbattute in particolare tra Maroggia e Bissone hanno ulteriormente perturbato il traffico. Una corsia dell’A2, in direzione nord, è stata chiusa nei pressi della galleria di San Nicolao per pericolo smottamenti.