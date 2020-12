Non c’è «solo» l’alto numero di pazienti positivi alla COVID (sono 347 attualmente quelli ospedalizzati) a mettere sotto pressione le strutture ospedaliere ticinesi. A preoccupare ora sono anche i collaboratori (e i pazienti non COVID) che hanno contratto il virus nelle ultime settimane. L’Ente ospedaliero cantonale (EOC) ha fatto sapere che a seguito di «diversi casi di positività» registrati tra pazienti e collaboratori in diversi reparti dell’Ospedale beata vergine di Mendrisio (OBV), è stato deciso per la struttura momò di «sospendere da subito e fino a nuovo avviso le visite dei familiari» nonché di aumentare il distanziamento tra i pazienti, «trasferendo tutti i degenti in camere singole».

Ma non è solo il «caso» dell’OBV a preoccupare l’Ente. Come anticipato dal domenicale il Caffé, al momento i collaboratori dell’EOC in isolamento o quarantena sono 380. Da noi contattato, il capo area medica dell’EOC Paolo Ferrari spiega che «a questi vanno però anche aggiunte diverse decine di collaboratori che si trovano attualmente a casa per altre malattie non legate alla COVID. E quindi arriviamo velocemente a circa il 10% del personale in malattia (sono circa 5 mila i dipendenti in totale, ndr)».

Qualche riflessione sulla possibilità di sospendere o ridurre alcune attività per 2 o 3 settimane va fatta

Non bisogna poi dimenticare, aggiunge Ferrari, «che rispetto alla prima ondata non abbiamo sospeso tutte le attività elettive (quelle definite meno urgenti, ndr). Allora avevamo potuto così liberare del personale da mettere a disposizione dei centri COVID o dei reparti che ne avevano più bisogno. Oggi invece dobbiamo organizzarci per trovare le risorse e mantenere queste attività per i pazienti non COVID». Vista la situazione, secondo Ferrari «oggi qualche riflessione sulla possibilità di sospendere o ridurre alcune attività per 2 o 3 settimane va fatta perché la coperta rischia di essere troppo corta». Già, perché rispetto a quanto accaduto in primavera, fa notare Ferrari, oggi la situazione è molto diversa: «Nella prima ondata dopo 9 settimane gli ospedali iniziavano a svuotarsi e non c’era più un numero importante di ricoveri. Oggi, invece, dopo 9 settimane stiamo forse raggiungendo il picco. La curva si sta appiattendo in maniera molto più lenta rispetto alla primavera». Una situazione che ha portato l’EOC, come avvenuto nella prima ondata, a richiedere l’aiuto da parte del personale avventizio. Al momento, ci conferma Ferrari, «abbiamo reclutato circa una sessantina di professionisti, che non possono supplire ai 380 che attualmente sono in quarantena o isolamento, ma sono evidentemente benvenuti per dare una mano e, con qualche cambiamento a livello di turnistica, per permettere anche di non chiudere attività sì elettive, ma importanti».

In alcuni casi eccezionali sono state chieste delle deroghe per far lavorare dei dipendenti che altrimenti avrebbero dovuto essere in quarantena

In alcuni casi, vista la carenza di personale, l’EOC ha pure dovuto chiedere delle deroghe all’Ufficio del medico cantonale per far lavorare dei dipendenti che altrimenti avrebbero dovuto essere in quarantena: «Sì, è stato fatto in alcuni casi eccezionali. Di principio il personale che è stato esposto senza protezione viene messo in quarantena, ma è capitato per alcuni dipendenti che lavorano nei centri COVID (a Locarno e Lugano, ndr). Si tratta di persone che, al di fuori del contesto lavorativo, sono venute a contatto con qualcuno poi risultato positivo. E per loro, che ogni giorno sono a contatto con pazienti positivi, la quarantena preventiva non ha molto senso. Va però detto che la sospensione della quarantena è concessa solo per lavorare. La persona in questione poi non può, ad esempio, andare al supermercato».

L'appello in vista delle feste

Guardando poi al periodo natalizio alle porte, anche viste le difficoltà appena enunciate, Ferrari tiene a lanciare un appello: «È vero che se guardiamo agli ultimi dieci giorni iniziamo a notare una flessione dei casi positivi. Questo potrebbe indurre il Governo ad allentare le misure attualmente in vigore. Ma questo sarebbe pericoloso. Da una parte perché, specialmente durante il periodo pre-natalizio, aumenterebbe il rischio degli assembramenti. Ma dall’altra perché sappiamo che, tradizionalmente, gli ospedali durante le feste natalizie sono sempre molto sotto pressione poiché chiudono molti studi medici. Insomma, non abbassiamo la guardia, altrimenti la situazione potrebbe diventare difficile da gestire».

