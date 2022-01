La gestione della pandemia da parte del Consiglio federale e il pacchetto di aiuti ai media. Sono stati questi i temi principali all’ordine del giorno del comitato cantonale online del PLR . Nel suo intervento in apertura di comitato, il presidente Alessandro Speziali ha lodato la decisione del Consiglio federale di prendere in mano le redini e, «coraggiosamente» di non seguire la linea dura di altri Paesi. «Lo scorso 17 dicembre molti si aspettavano restrizioni e lockdown. Il Consiglio federale era accusato di essere timido, lento, inconcludente e passivo», ha ricordato. «E invece ha deciso di non procedere con chiusure dure come in Austria o con nuovi divieti come in Italia. “In dubio, pro libertà”, potremmo dire, e non “pro chiusure”. Ha avuto coraggio, sebbene ormai molte restrizioni saranno in vigore fino a marzo». Per il presidente dei liberali radicali, la scelta di Berna è da apprezzare in particolare perché «gli ospedali sono in difficoltà ma stanno tenendo», ma «la società e l’economia sono stanche, per non parlare dei gravi problemi che attraversano il mondo dei giovani». È vero – ha ammesso Speziali – al sistema sanitario «stiamo chiedendo tantissimo ma siamo consapevoli che il nostro mondo è fatto da aziende, da posti di lavoro, da salari, da associazioni e dalla galassia dello sport e dello svago». Tutti elementi a cui si somma la dimensione aggregativa: «Tutto questo fonda la salute pubblica, che non si misura solo in contagi e ricoveri», ha affermato. «In particolare – ha concluso – fa piacere che questo modo di agire liberale da parte del Consiglio federale sia coinciso con la presidenza della Confederazione di Ignazio Cassis. E che la via svizzera possa continuare fino all’uscita da questa pandemia».