In Emilia Romagna, dove ieri si sono tenute le elezioni regionali che hanno sancito la vittoria del candidato del Partito democratico (PD) Stefano Bonaccini sulla leghista Lucia Borgonzoni, la più votata per la corsa al Consiglio regionale è una ticinese con anche passaporto italiano. Si tratta di Elena Schlein, nata e cresciuta in Ticino, che ha raccolto oltre 22 mila preferenze con la lista di centro-sinistra «Emilia-Romagna coraggiosa, ecologista e progressista». Candidata in tre diverse circoscrizioni, Schlein ha raccolto 15.975 voti a Bologna, 3.896 a Reggio-Emilia e 2.227 a Ferrara, risultando la più votata.

Da Lugano al Parlamento europeo

Elly Schlein, classe 1985, è nata a Lugano da mamma italiana e papà americano, ed è rimasta in Ticino fino ai 20 anni, quando ha deciso di spostarsi in Italia per frequentare l’università a Bologna, dove si è laureata in Giurisprudenza. Proprio durante gli anni universitari si è avvicinata alla politica, militando nel PD.

Nel 2014 è stata poi eletta nel Parlamento europeo con 54.802 preferenze (ci ha parlato della sua esperienza a Bruxelles qui), occupandosi di temi come l’immigrazione, la giustizia fiscale, l’ecologica e la lotta alla corruzione e alle mafie.

Lo scontro con Salvini

Virale è diventato lo scontro avvenuto qualche giorno fa con il leader della Lega Matteo Salvini. In un video postato sui social si vede Elly Schlein che gli chiede: «Matteo, sono una tua ex collega all’Europarlamento, ti ricordi? Perché non sei mai venuto alle 22 riunioni sui negoziati per l’accordo di Dublino (che regola l’accoglienza dei richiedenti l’asilo, ndr)?». Salvini resta per oltre un minuto con gli occhi sul cellulare, mentre lei continua a ripetere la domanda. «Le riunioni che servivano le seguivo», taglia poi corto Salvini.

