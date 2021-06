«I cittadini svizzeri potranno recarsi in Italia fino a 60 chilometri dal proprio domicilio senza doversi sottoporre al tampone». È passata una settimana dall’annuncio del senatore del PD Alessandro Alfieri che sbloccava, dopo lunghe trattative, la situazione a ridosso della frontiera ridando ossigeno a commercianti, associazioni e rappresentanti politici locali, nonché ai numerosi ticinesi rimasti distanti dai propri cari per tempo immemore. Niente tampone, quindi, per recarsi nella vicina Penisola, nonostante la decisione di Roma abbia fatto storcere il naso al Consiglio di Stato ticinese perché «unilaterale e discriminatoria».

Diminuzione sì, ma nessun crolloLa deroga, va da sé, avrebbe dovuto provocare un crollo verticale della richiesta di test rapidi nelle farmacie del nostro cantone....