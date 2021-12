«Il Ministro della Salute italiano Roberto Speranza ha firmato questa sera una nuova ordinanza che prevede l’obbligo del test negativo in partenza per tutti gli arrivi dai Paesi dell’Unione Europea, Svizzera compresa. Per i non vaccinati, oltre al test negativo è prevista la quarantena di cinque giorni». Una notizia che ha generato «il panico» (un po’ come quando Berna dieci giorni fa ha introdotto l’obbligo di sottoporsi al test PCR per (ri)entrare in Svizzera anche ai vaccinati), tanto che sui social e su WhatsApp hanno incominciato a circolare le domande: «E se vado a fare la spesa? E se mi reco in giornata a trovare il partner oltre confine? E se passo un fine settimana in Piemonte?». Per rispondere, è sufficiente (o quasi) consultare l’ordinanza del 14 dicembre 2021.

Punto 1. Le misure disposte con provvedimento del Ministro della salute italiano del 22 ottobre 2021 sono prorogate fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 gennaio 2022.

Punto 2. La nuova ordinanza modifica il comma 2 dell’articolo 3 di quella del 22 ottobre e cioè introduce l’obbligo di presentare (oltre al PLF) un test negativo.

Punto 3. L’ordinanza introduce la quarantena di cinque giorni per i non vaccinati, oltre al test negativo.

Ma la parte che ci interessa in questo caso è proprio il sopraccitato Punto 1. Perché l’ordinanza del 22 ottobre 2021, che resta valida (salvo per le modifiche odierne), prevede all’art. 6 delle «eccezioni». A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, le «restrizioni» (certificato e tampone negativo) non si applicano:

- a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore;

- a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza:

- a chiunque rientra nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a 48 ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato (e in questo caso non si applica neppure l’obbligo di presentazione del Passenger Locator Form);

- in caso di permanenza di durata non superiore alle quarantotto ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato (e in questo caso non si applica neppure l’obbligo di presentazione del Passenger Locator Form).

Nulla da temere, dunque, per i «normali» spostamenti dei ticinesi oltre confine. Chi risiede entro i 60 chilometri potrà continuare a muoversi per brevi periodi senza presentare PLF e certificato. Diverso è il discorso in caso di vacanze in Italia, soprattutto in vista delle ferie natalizie.

Piccola nota. Da quanto Berna ha introdotto l’obbligo per tutti (svizzeri e vaccinati compresi) di compilare il modulo Swiss PLF e presentare un test PCR negativo in entrata in Svizzera, qualcuno ha pensato bene di aggirare la regola (con tutte le conseguenze che ne derivano) atterrando a Malpensa/Linate/Bergamo. In questo modo, prima di salire sull’aereo verso l’Italia gli era sufficiente compilare il PLF italiano. «La frontiera per tornare a casa la attraverso poi in auto da una regione di confine», dicevano. Ecco che ora anche l’Italia ha introdotto l’obbligo di presentare un tampone negativo. Les jeux sont faits.

