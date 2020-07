Sono oltre 8 mila le persone in assistenza in Ticino. È quanto emerge dai dati aggiornati forniti dal Dipartimento della sanità e della socialità. Nel trimestre gennaio-marzo 2020 il numero di unità di riferimento con una prestazione di sostegno sociale pagata è stato mediamente di 5.337, corrispondente allo 0.3% in meno rispetto alla media del medesimo trimestre 2019. Per quanto concerne invece il numero di persone con una prestazione pagata, la media è di 8.103 (7.985 persone in gennaio, 8.089 in febbraio e 8.234 in marzo) e si tratta dello stesso dato registrato nel primo trimestre dello scorso anno.