«L’azione sindacale non termina qui. L’unione fa la forza». Si è svolta oggi in Piazza Governo a Bellinzona la manifestazione, organizzata dalla VPOD e a cui hanno preso parte circa 150 persone, per protestare contro la riduzione delle pensioni e contro la riduzione dei salari netti per i 16.000 dipendenti affiliati all’Istituto di previdenza del Canton Ticino (IPCT). L’istituto, come noto, non naviga in buone acque finanziarie e per questo è in previsione un taglio delle rendite degli assicurati e non va dimenticata la richiesta al Governo di coprire un «buco» da mezzo miliardo di franchi. Nel suo intervento, Raoul Ghisletta, segretario della VPOD, ha denunciato il fatto che un taglio del 20% dal 2021 delle pensioni , sommato a quello del 20% avvenuto nel 2013, porterà ad una svalutazione delle pensioni del 40% sull’arco di 10 anni, se non si adotteranno robuste contromisure. «Un taglio del 40% è una cifra insostenibile e un massacro sociale inaccettabile». Ghisletta ha chiesto al Parlamento e al Governo «di aprire subito un tavolo di negoziazione per costruire un piano di compensazione. Questo lo si può fare unicamente e solamente se il Parlamento approverà nel 2022 un aumento dei contributi versati all’IPCT, che accrescano del 20% il capitale di ogni assicurato giovane, in modo da neutralizzare il taglio delle pensioni che il Consiglio d’amministrazione IPCT deve adottare». Un invito, quello di Ghisletta, ribadito con forza anche dal Comitato VPOD impiegati Stato, dal Comitato VPOD docenti e dal gruppo VPOD Polizia. I relatori si sono infine rivolti ai presenti, invitandoli a portare avanti un’azione sindacale compatta.